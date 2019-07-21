На Украине определили партии, попадающие в Верховную раду

На Украине завершилось голосование в ходе внеочередных выборов в Верховную раду. К 21:00 по киевскому времени озвучены первые результаты экзитполов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», судя по всему, в Раду проходят пять партий.

Лидирует «Слуга народа», набирающая согласно результатам опросов, от 42,7% (экзитпол телеканала «112 Украина») до 46,66% (экзитпол Всеукраинской общественной организации «Передовые правовые инициативы»).

На втором месте «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука: от 11,5% (Национальный экзитпол) до 16,31% (Передовые правовые инициативы).

«Европейская солидарность» Петра Порошенко занимает третье место: от 7,82% (Передовые правовые инициативы) до 8,9% (Национальный экзитпол).

Результат «Батькивщины» Юлии Тимошенко набирает не более 8,5% (экзитпол телеканала «112 Украина»).

Шансы «Голоса» Святослава Вакарчука неочевидны: по данной Всеукраинской общественной организации «Передовые правовые инициативы» партия набрала менее 5% и в Раду может не пройти, остальные организации, проводившие опросы проголосовавших, дают Вакарчуку от 5,9% до 6,5%.

Напомним, Верховная рада формируется по смешанной системе – 255 мест в парламенте займут прошедшие по партийным спискам, 199 мандатов получат победившие в одномандатных округах.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 21.07.19

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