То жара, то град: синоптики спрогнозировали погоду в Крыму на август

Август в Крыму будет жарким и сухим.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», средняя температура месяца на полуострове ожидается на один градус выше нормы (+22 – +23), количество осадков – 25-35 мм, что меньше обычного.

В первой декаде месяца столбики термометров будут достигать отметки +34 °С, не исключены кратковременные грозы.

Вторая декада будет немного прохладнее – днем до +30, существенных осадков не ожидается.

К началу третьей декады вновь вернется жара: днем воздух может прогреваться до +37, вероятны ливни, грозы со шквалистым усилением ветра. При грозах возможны град и резкое понижение температуры на 10 и более градусов.

Завершится месяц, согласно долгосрочному прогнозу, публикуемому «АиФ», умеренно теплой погодой с кратковременными грозовыми дождями и дневной температурой до +26 °С.

Издание напоминает: экстремально влажным был август 2004 года. Тогда в Симферополе выпало 290 мм осадков, что составляет почти 6 месячных норм. 11 августа за сутки выпало больше 2 месячных норм (119 мм). Аномально жарким и сухим выдался месяц в 2010 году: средняя месячная температура почти на 5 градусов превысила многолетнюю норму, а за весь месяц выпало лишь 2 мм влаги. 8 августа был побит рекорд дневной температуры: в Симферополе зафиксировали +39,5 градуса.

Август 2018 года тоже принес рекорды: в некоторых районах в течение месяца ни упало и капли дождя, а в последний день месяца воздух в Симферополе прогрелся до +35,4 градуса. Это стало суточным рекордом.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.07.19

На Украине определили партии, попадающие в Верховную раду. / Украинская армия выдвинула на передовые позиции самоходную гаубичную артиллерию. / Украинский посол в Берлине: Германия подорвала доверие к себе. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»