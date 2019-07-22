В Крыму унесло в море дельтапланериста

В Крыму упал в море дельтапланерист.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло накануне в окрестностях мыса Башенный, расположенного между селами Приветное (Большая Алушта) и Морское (городской округ Судак).

«Поступило сообщение о том, что на берегу мыса Башенный человек на дельтаплане упал в море, – сообщили в ГУ МЧС РК. – Спасатели с помощью бинокля осмотрели береговую зону и акваторию до возможной видимости мыса, также с помощью лодки была осмотрена акватория мыса».

Дельтапланериста нашли в районе Приветного и доставлен на берег. Помощь медиков ему не понадобилась.

Всего, по данным ГИМС, с начала года в Крыму произошло 25 происшествий на воде, что в 1,5 раза больше аналогичных показателей прошлого года. Погибли 14 человек. Последний случай произошел вчера, 21 июля: в пгт Заозёрное на расстоянии 50 метров от берега была обнаружена и извлечена на берег женщина 78-летняя женщина. По предварительным данным она захлебнулась.

Алушта, Лиана Макоба

Алушта. Другие новости 22.07.19

При Украине такого не было: предприниматели назвали весомую причину высоких цен в Крыму. / Выборы в Верховную раду: партия Зеленского имеет все шансы сформировать кабмин. / То жара, то град: синоптики спрогнозировали погоду в Крыму на август. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»