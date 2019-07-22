В Крыму возрос риск пожаров

В Крыму объявлено экстренное предупреждение: в ближайшие дни – с 22 по 25 июля устанавливается высокая пожарная опасность.

В связи с этим запрещается разводить костры в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой и т.п., а также оставлять открытый огонь без присмотра; курить, бросать горящие спички, окурки; использовать пиротехнические изделия; оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор; выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.

Как сообщили РИА «Новый День» в МЧС РК, только за прошедшие три дня крымские пожарные ликвидировали 78 пожаров, из которых 55 – пожары, связанные с возгоранием сухой травы, причем площадь возгорания достигала нескольких гектаров.

По словам министр чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова, с установлением жаркой сухой погоды, на полуострове стали ежедневно фиксировать около 15-25 возгораний. «Это большое количество происшествий вызывает серьезные опасения в МЧС Крыма», – подчеркнул министр.

В ведомстве напоминают: при соответствующих условиях огонь молниеносно распространяется и может перекинуться на лесные насаждения, объекты инфраструктуры или жилые строения.

С 22 июля из-за острой нехватки водителей, меняется режим работы трамвайного маршрута 18. Часть вагонов будут работать только в часы пик. Сменных графиков не будет. Маршрут будет заканчивать свою работу к 19:40 (вместо 22:40)

Вместо того чтобы отдохнуть дома с семьёй или где-нибудь на пляже люди выходят каждый выходной чтобы получить 30-32 тысячи.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 22.07.19

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