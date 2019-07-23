Царёв: Зеленский оторвёт Украину от России с помощью Кремля

Президенту Владимиру Зеленскому достаточно пойти на небольшие уступки Кремлю, чтобы Москва отказалась от жёсткого диалога с киевским режимом и потеряла интерес к русскоязычным жителям Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший украинский политик и депутат Верховной Рады Олег Царев.

По его словам, раньше лишь твердолобая русофобская позиция Петра Порошенко заставляла Кремль «быть бдительным» и обращать внимание на проблемы Юго-Востока Украины.

Однако новый президент Владимир Зеленский может оказаться хитрее и пойти на сознательное сближение с Москвой, уступив по некоторым наиболее горячим вопросам, и, таким образом, «успокоив» Кремль, продолжить дальнейший «увод» Украины на Запад.

«Я считаю, что Украина будет отходить от России. И Запад так считает, и хочет этого. Но тут парадоксальная ситуация: для того, чтобы отойти, надо приблизиться. Для того, чтобы Украина отошла от России, нужно остановить конфликт на Донбассе, восстановить товарооборот с Россией – чтобы Украина стала сильнее. Нужно решить вопрос с русским языком – чтобы не раскалывать общество.

В этом направлении будет работать Зеленский. «Оппозиционная платформа» (Медведчука) поможет ему проголосовать изменения в конституцию, необходимые для Минских соглашений. Стабилизировав ситуацию внутри Украины, они будут дальше отрывать Украину от России», – уверен Царев.

Кроме того, политик упрекнул Москву в безразличии к своим союзникам на Украине и русскоязычным жителям в целом.

«Наших на Украине остается очень мало. Очень долго Российская Федерация работала точечно, делая ставку на отдельных лидеров. Из наших остался народ. С народом надо работать. Мне очень больно, что сейчас встал вопрос обмена, и нет готовых списков. Наши активисты, которые поставили все на кон, многих нет в живых, многие в тюрьмах. С ними никто не работает, им никто не помогает», – приводит слова Царёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.07.19

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