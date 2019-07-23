На Крым в ближайшие часы обрушатся ливни с градом и шквалом

На Крым надвигаются сильные ливни с градом и шквалистым ветром – объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном управлении МЧС, в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 23 июля, а также в среду, 24 июля, в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду.

В ГУ МЧС РФ по Республике Крым просят граждан соблюдать меры безопасности и по возможности не покидать свои дома и квартиры. Автомобилистов призывают воздержаться от поездок по городу при сильном дожде и шквалистом ветре.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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