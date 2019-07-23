Туристы в Крыму рискуют плавать среди фекалий еще минимум полтора сезона

В Крыму в очередной раз пытаются выпустить канализацию подальше от пляжей: на сайте госзакупок объявлено о проведении конкурсов на выполнение строительно-монтажных работ по сооружению и ремонту глубоководного выпуска очищенных канализационных стоков (КОС) в море.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неумение обращаться со сточными водами, ненадежность канализационных систем или полное их отсутствие – одно из самых слабых мест курортного Крыма. Не было сезона, чтобы зловонные стоки не прорвались в море или не забили фонтаном на каком-нибудь пляже. Это лето тоже не стало исключением. В Коктебеле, где вообще нет бытовой канализации, а ушлые кабатчики сливают свои душистые стоки в ливневку, вся эта смесь всплыла посредине пляжа, в Судаке аналогичная жидкость традиционно впадает в море на городском пляже.

Официально принятая в Крыму технология такова: канализационные стоки отстаиваются, очищаются, а потом их жидкая фракция по трубе выводится в море, подальше от берега. Если труба дырявая, стоки попадают в морскую воду рядом с берегом и местами купания. Большинство этих сооружений износились давным-давно, и крымская власть делает вид, что озабочена этой зловонной проблемой.

С августа прошлого года попытки провести капитальный ремонт глубоководного выпуска КОС предпринимались в Черноморском, Отрадном (Ялта), Форосе, Симеизе, Гурзуфе, Партените, Керчи (Бондаренково). Все эти аукционы признаны несостоявшимися из-за того, что на каждый из них подана только одна заявка или вообще не нашлось желающих.

Тогда заказчики ссылались на утвержденную Совмином Крыма в 2016 году Инвестиционную программу и План капитального ремонта Республики Крым на 2017-2019.

Теперь ссылка на невыполненную программу исчезла, в 2019 году оплачивать эти работы предполагается из бюджета Крыма. В 2020, если потребуется, своими финансами стройки поддержит ГУП «Вода Крыма». На этот раз, судя по аукционной документации, «выхлопные» трубы должны протянуть из Феодосии (стоимость работ – 123 млн руб), соседнего с ней Приморского (170 млн). Объявлены конкурсы на ремонт глубоководных выпусков из Рыбачьего (63 млн), Алушты (110 млн), Фороса (124), Евпатории (106 млн руб), Солнечногорского (61 млн).

Судя по техзаданиям по производству работ, партенитские стоки (общая производительность КОС – 7900 м3/сутки) выпустят в море в 300 м от берега, феодосийские – в 1000. При благоприятном исходе конкурсов завершить работы планируется в декабре 2020 года. То есть и в следующем курортном сезоне купающимся

в любом месте крымского побережья гарантированы встречи с «неожиданностью».

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 23.07.19

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