В Крыму турист лишился ноги, попав под катер

В Крыму турист лишился ноги, попав под высокоскоростной катер.

Как сообщили РИА «Новый День» в крымском линейном управлении МВД России на транспорте, ЧП произошло в Алуште.

48-летний мужчина выплыл за буйки, огораживающие зону купания. В 120 метрах от берега на него наехал высокоскоростной двухмоторный катер Redlan. Пострадавшего госпитализировали в ближайшую больницу. «Медицинский персонал вынес вердикт: травматическая ампутация голени левой ноги», – уточнили в транспортной полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, но, скорее всего, водителю катера отвечать не придется: выплыв за буйки, мужчина нарушил правила поведения на воде. Плюс ко всему, по данным полиции, он оказался линии судового хода и стал незаметен для управляющего катером.

Алушта, Лиана Макоба

Алушта. Другие новости 23.07.19

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