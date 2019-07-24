Системные проблемы Крыма мешают развитию экономики

Развитие Свободной экономической зоны (СЭЗ) Крыма и Севастополя буксует. Минэкономразвития рассматривает варианты, призванные оживить интерес к Крыму. По мнению экспертов, представленные предложения малоэффективны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общий объем инвестиций в СЭЗ в 2018 году составил 46 млрд рублей, что на 30% больше показателей 2017-го. Вместе с тем, отмечают в Минэке, численность резидентов увеличилась лишь на 3% (сейчас в СЭЗ 1 тысяча 714 участников), а темпы роста инвестиций замедлились втрое. В министерстве уверены, что причина снижения интереса в отмене пониженных тарифов страховых взносов для участников СЭЗ.

Эта льгота, упраздненная с 1 января 2018 года, была наиболее востребованным у участников СЭЗ видом стимулирования. Так, за 3 года резидентам было выдано из федерального бюджета льгот на 27 млрд рублей, и почти 60% пришлось на компенсацию страховых взносов. Минэк предлагает вернуть льготу, заявляя, что дальнейшая инвестиционная активность в Крыму под угрозой. Вопрос уже рассматривается в правительстве РФ.

Однако эксперты считают, что пониженные тарифы страховых взносов не являются для предпринимателей определяющим поводом вкладывать деньги, а главным сдерживающим фактором являются системные проблемы Крыма.

«Замедление активности связано, скорее, с тем, что потенциал инвестиционного спроса в Крыму уже в значительной степени исчерпан, – цитируют «Известия» управляющего директора Центра поддержки внешнеэкономической деятельности и развития регионов Андрея Точина. – Для того чтобы инициировать новые крупные проекты, необходимо решить системные проблемы региона, сдерживающие приток бизнеса: дефицит электроэнергии и пресной воды, уверен эксперт. Без этих ресурсов рассчитывать на вложения в капитал в промышленности или сельском хозяйстве не приходится».

Справка «Нового Дня»

С 2014 года суммарный объем капвложений в СЭЗ Крыма и Севастополя составил 106 млрд рублей.

Сейчас там реализуют 1 тысяча 774 инвестиционных проекта: 355 – в сфере строительства, 311 – в промышленности, 304 – в сегменте услуг, 268 – в торговле. Остальные – в сферах туризма, транспорта и энергетики.

Крупнейшие проекты: Международный аэропорт Симферополь, тепличный комбинат «Белогорский», завод марочных вин «Коктебель», судостроительный завод «Залив», «Крымлифтмаш» и Инкерманский завод марочных вин.

В целом, в 2018 году резиденты зоны СЭЗ перечислили в бюджет 24 млрд рублей налогов и сборов. Валовый региональный продукт (ВРП) составляет 360 млрд рублей в Крыму и 71 млрд – в Севастополе.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 24.07.19

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