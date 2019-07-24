В новостройке Севастополя упал лифт с пассажирами

В Севастополе в новостройке упал лифт с пассажирами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел днем 23 июля в многоквартирном доме №12 на улице Парковой.

Кабина лифта, в которой находились 64-летняя женщина и мужчины 50 и 33 лет, упала с высоты третьего этажа.

Мужчины отделались травмами и ушибами, а женщину госпитализировали с травмой ноги.

По факту падения лифта следственный комитет проводит проверку, решается вопрос о возбуждении дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Севастополь, Лиана Макоба

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