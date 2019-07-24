В Керчи развеяли прах журналиста Доренко

Вдова известного российского журналиста и блогера Сергея Доренко Юлия выполнила завещание своего мужа и развеяла часть его праха на горе Митридат в Керчи.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Юлия Доренко сообщила в своём телеграм-канале.

«Сегодня на рассвете на горе Митридат мы развеяли прах Сергея. Было очень тихо и спокойно. Он сказал мне как-то в своём духе: «Если тебе лень будет ехать в Керчь, спусти меня в канализацию, я сам как-нибудь туда доплыву»...

Я рада, что побывала здесь. Жаль, что мы во всей суете и бесконечных делах так и не добрались сюда вместе. Но даже сейчас я не могу написать – «вот и всё». Сергей был слишком живым, чтобы просто уйти и стать частью прошлого. Ты с нами. Здесь и сейчас», – написала вдова, прикрепив к публикации видео.

Напомним, в своём завещании Доренко просил кремировать его тело в случае смерти, а прах разделить на две части – одну захоронить, а другую развеять в Керчи на горе Митридат.

Как сообщал «Новый День», известный журналист Сергей Доренко погиб в центре Москвы.

Трагедия произошла 9 мая в 18 часов 49 минут по местному времени: Доренко ехал на своем мотоцикле «Триумф» по улице Земляной вал от Таганской площади по крайнему правому ряду. Неожиданно мотоцикл повело и вынесло на полосу встречного движения.

На видео камер наблюдения было видно, как мотоцикл падает перед встречным автомобилем, а водитель, перекатившись через оставшуюся часть дороги, бьется в отбойник.

Медики констатировали смерть от сердечного приступа – травмы, полученные при падении были не критичными для жизни.

Доренко было 59 лет. В последнее время он возглавлял радиостанцию «Говорит Москва».

Симферополь, Иван Капустин

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