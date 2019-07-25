С коррупцией справилась: крымский депутат меняет сферу деятельности

Депутат Государственной Думы РФ от Республики Крым Наталья Поклонская уходит из комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции. Об этом сообщила сама депутат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на осенней сессии Госдумы Поклонская начнет работать в комитете по международным делам. Депутат заявляет, что с самого начала хотела работать именно в этом комитете.

Напомним, Поклонская стала депутатом нижней палаты российского парламента в сентябре 2016 года: она прошла от партии «Единая Россия», занимая в региональном списке четвертую позицию. При этом не является челном партии.

25 сентября 2016 года Единая Россия выдвинула её кандидатуру на пост председателя комиссии по контролю за достоверностью декларирования доходов депутатов.

5 октября 2016 года на первом заседании Государственной думы Российской Федерации VII созыва избрана заместителем председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

В июле 2018 года Поклонская единственная из представителей фракции «Единой России» в Госдуме проголосовала против пенсионной реформы. Через неделю после этого единороссы бойкотировали заседание комиссии по доходам, проводимое Поклонской, а руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов предложил Поклонской подумать о сдаче мандата. Она отказалась и инициировала проверку в отношении двух депутатов Государственной думы РФ на предмет соблюдения ими антикоррупционного законодательства.

29 августа 2018 года, после выступления Владимира Путина по поводу пенсионного законопроекта, Поклонская заявила, что у неё «исчезли сомнения в целесообразности реформы», но перед вторым чтением предложила поправки, сохраняющие прежний пенсионный возраст и предусматривающие повышение выплат при более позднем выходе на пенсию.

13 сентября 2018 года комиссию ГД по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, которую возглавляла Поклонская, упразднили.

В данный момент, помимо комитета по безопасности и противодействию коррупции, она принимает участие в работе комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 25.07.19

Голландский журналист: США пытались выкрасть улики по «Боингу», чтобы выгородить Украину. / Тотальная зачистка: в Крыму начинают «боевые действия» в сфере пассажирских перевозок. / Разведка Нафтогаза донесла о сроках запуска «Северного потока – 2». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»