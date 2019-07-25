В Севастополе женщина пыталась захватить рынок

В Севастополе осудили женщину, пытавшуюся захватить рынок.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении МВД России по Севастополю, в конце 2017 года дама работала в одной из потребительских организации и потребовала у директора одного из городских рынков передать ей в управление здания и торговые объекты.

При этом свое право на имущество, между прочим, принадлежащее городу, рейдерша пыталась копиями неких документов. Дама, угрожая физической расправой, пыталась заставить директора рынка передать ей печати, а потом немедленно покинуть кабинет.

Но мужчина вызвал полицию. Прибывшие стражи порядка выяснили, что документы, с помощью которых дама пыталась «отжать» рынок, недействительны. Было возбуждено уголовное дело.

Ленинский районный суд Севастополя признал женщину виновной и приговорил к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение двух лет.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 25.07.19

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