В Севастополе женщина пыталась захватить рынок

В Севастополе осудили женщину, пытавшуюся захватить рынок.
Как сообщили РИА «Новый День» в управлении МВД России по Севастополю, в конце 2017 года дама работала в одной из потребительских организации и потребовала у директора одного из городских рынков передать ей в управление здания и торговые объекты.
При этом свое право на имущество, между прочим, принадлежащее городу, рейдерша пыталась копиями неких документов. Дама, угрожая физической расправой, пыталась заставить директора рынка передать ей печати, а потом немедленно покинуть кабинет.
Но мужчина вызвал полицию. Прибывшие стражи порядка выяснили, что документы, с помощью которых дама пыталась «отжать» рынок, недействительны. Было возбуждено уголовное дело.
Ленинский районный суд Севастополя признал женщину виновной и приговорил к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение двух лет.
Севастополь, Лиана Макоба
Севастополь. Другие новости 25.07.19
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