В лесу не курить, из моря не пить: в Крыму объявлено экстренное предупреждение

В Крыму объявлено экстренное предупреждение: 26-30 июля на полуострове ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до конца июля на полуострове продержится жаркая погода – в ближайшие дни до +31, в начале следующей недели – до +33.

В связи с высокой пожароопасностью запрещается разводить костры в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой и т.п., а также оставлять открытый огонь без присмотра; курить, бросать горящие спички, окурки; использовать пиротехнические изделия; оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор; выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.

Соблюдать осторожность нужно и при купании: вода в море прогрелась до значений, при которых начинается активное размножение микроорганизмов, включая болезнетворные бактерии. При попадании в организм человека такая вода способна вызвать острую кишечную инфекцию.

На сегодняшний день температура моря у берегов Феодосии составляет 24°, в Алуште – 23°, Ялте – 24°, в районе горы Карадаг – 23°, в Севастополе – 24°, в Евпатории – 22°, в Черноморском – 24°, в Керченском проливе – 26°, в Азовском море – 25°.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.07.19

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