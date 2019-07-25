Летевший в Петербург самолет экстренно сел в Симферополе

В аэропорту Симферополя экстренно сел пассажирский самолет с неубранным шасси. Посадка прошла в штатном режиме. На борту лайнера находятся 140 пассажиров.

В пресс-службе аэрогавани сообщили, что самолет А320, вылетевший из Симферополя в Санкт-Петербург, был вынужден вернуться в аэропорт отправления из-за технической причины. По данным сервиса Flightradar24, лайнер авиакомпании Red Wings около 45 минут кружил на Симферополем, вырабатывая топливо.

Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что экипаж самолета не смог убрать шасси и запросил о вынужденной посадке.

В аэропорту столицы Крыма сообщили, что все пассажиры будут доставлены в пункт назначения резервным бортом авиакомпании.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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