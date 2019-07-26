Полуобморок: в Крыму оценили остатки украинского флота

В преддверии Дня Военно-морского флота России, который отмечается 28 июля, в Крыму в очередной раз оценили состояние кораблей, брошенных Украиной.

Как уже сообщал «Новый День», на момент воссоединения Крыма с Россией в Севастополе находились около 50 кораблей и судов различного назначения Военно-морских сил Украины. Часть из них Киев забрал, но более 30 до сих пор находятся в Крыму: они стоят с андреевскими флагами принимающей стороны, показывающими, что корабли находятся в иностранном порту.

Сейчас корабли находятся в той же комплектации, в какой их оставили, но состояние их постепенно ухудшается: пребывание в морской ведет к коррозии металла и старению судна, поэтому необходимо периодически предпринимать профилактические работы. Понятно, что за свой счет Россия делать этого не будет.

Сегодня большая часть этих украинских кораблей находится в полуобморочном состоянии, пишет РИА «Новости».

Издание добавляет: празднование 323-й годовщины создания российского военного флота в Севастополе состоится в воскресенье: порядка 10 кораблей уже поставлены в парадную линию на внутреннем рейде. В параде примут участие новые ракетные фрегаты, большие противолодочные корабли, флагман флота крейсер «Москва», также морская авиация Черноморского флота.

Севастополь, Лиана Макоба

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