В Судаке жалуются, что к морю и на набережную не пройти

Жители Судака жалуются на проблемы, возникающие с доступом к морю и проходом на набережную.

«Пройти через территорию ТОК «Судак» невозможно: говорят что сверхлимит посетителей парка. На постановление прокуратуры им плевать – это цитата какого-то дядьки, который там ходит с очень важным видом, – пишут горожане в сосцетях. – Говорят: мол, если бы вы нормально что-то там им объяснили и очень в ласковой форме их попросили, то они, может быть, снизошли бы и пропустили. Короче, ребята, тяжелый случай. Полицию вызывать не стали, так как опаздывали на работу, а через их парк хотели путь сократить».

Отметим, что в 2017 году вопрос свободного прохода через ТОК «Судак» рассматривался даже в суде. В роли истца тогда выступила Керченская межрайонная природоохранная прокуратура. 25 сентября 2017 года Судакский городской суд постановил:

«Обязать акционерное общество «Туристско-оздоровительный комплекс «Судак» обеспечить беспрепятственный доступ граждан на территорию парка-памятника садово-паркового искусства «Парка дома отдыха «Судак», в том числе путем исключения из распоряжения генерального директора АО «ТОК «Судак» от 16.06.2017 № 19 «О ценах на пешеходную экскурсию» положений о взимании платы за пешеходную экскурсию по парку-памятнику садово-паркового искусства «Парка дома отдыха «Судак» без предоставления услуг экскурсовода.

Обязать акционерное общество «Туристско-оздоровительный комплекс «Судак» в течение 1 (одного) месяца с момента вступления в силу решения суда разместить на официальном интернет-сайте Акционерного общества «Туристско- оздоровительный комплекс «Судак» информацию о свободном доступе граждан на территорию парка-памятника садово-паркового искусства «Парка дома отдыха «Судак».

Отметим, что сегодня на официальном сайте ТОК «Судак» нет информации о взимании платы за посещение парка, как нет и сообщения о свободном проходе через территорию.

При этом ТОК, тянущийся вдоль половины судакской набережной, – не единственная организация, закрывшая свою территорию и проходы к морю как для горожан, так и для туристов. Нельзя пройти и через санаторий Минобороны, который тянется вдоль второй половины набережной. И попасть к морю из центра Судака можно только в начале и конце набережной либо в середине (красные точки на карте).

Самый простой и короткий путь – из городской администрации, видимо, поэтому чиновники поднятую горожанами проблему не видят

Судак, Лиана Макоба

Судак. Другие новости 26.07.19

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