«Пусть отдыхает дальше!» Главу администрации одного из самых проблемных районов Крыма отправляют в отставку

Главу администрации Белогорского района Крыма Александра Алексеенко отправляют в отставку. Об этом было заявлено сегодня на выездном заседании Совета министра РК в Белогорске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители крымского правительства обнаружили территорию в удручающем состоянии:

«Город не убирается, благоустройство не проводится, управляющие компании не работают: в 10 часов вечера воды в многоэтажках нет совсем – насосы не прокачивают. Уборки нет, подстрижки газонов нет, мэра нет, – сообщил глава РК Сергей Аксенов. – Большинство жителей главу администрации в лицо не знают, замов не знают, чем они занимаются – не понятно».

Выяснилось, что глава белогорской администрации Александр Алексеенко находитсая в отпуске и прерывать отдых ради выездного заседания Совмина не стал.

По окончанию отпуска ( глава должен выйти на работу на следующей неделе) ему будет настоятельно рекомендовано написать заявление об отставке.

«Пусть отдыхает дальше», – резюмировал Аксенов.

Белогорск, Лиана Макоба

Белогорск. Другие новости 26.07.19

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