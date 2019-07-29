Авария на трассе «Таврида»: один ребенок погиб, четверо в больнице

Один ребенок погиб, еще четверо госпитализированы с различными повреждениями в результате ДТП, произошедшего на востоке Крыма.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД по РК, авария произошла на востоке Крыма днем 28 июля. «Около 14 часов 30 минут на автотрассе «Таврида» в Ленинском районе Крыма водитель автомобиля SsangYong, двигаясь со стороны Керчи в направлении Феодосии, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, перед приближающимся автомобилем Mercedes-Benz.

В результате столкновения корейский автомобиль по касательной задел еще две двигавшихся навстречу машины, – рассказали в ведомстве. – В результате происшествия пять несовершеннолетних пассажиров, находившихся в автомобилях, получили телесные повреждения и были доставлены в Феодосийскую городскую больницу, при этом одна из девочек получила травмы, несовместимые с жизнью и скончалась в реанимации. Также пострадали взрослые – водители двух транспортных средств».

Отметим, что 27 июля в том же Ленинском районе Крыма на трассе Таврида автомобиль Lifan врезался впереди идущий автобус с 47 пассажирами. Водитель легковушки госпитализирован, находящиеся в автобусе не пострадали.

Феодосия, Лиана Макоба

Феодосия. Другие новости 28.07.19

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