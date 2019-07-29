Житель Симферополя открыл охоту на горожан

Симферополь, Июль 29 Новый День, Лиана Макоба) – 35-летний житель Симферополя т В Симферополе гражданин Т. 1984 года рождения терроризировал местных жителей. Он стрелял по прохожим из пневматической винтовки, грозился убить соседей и даже собственных детей. В субботу, 27 июля, его задержали и доставили в суд, передаёт корреспондент «Крым 24».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до весны 2017 года неадекватного поведения у мужчины не замечали. Но 2 года назад он внезапно стал агрессивен, начал конфликтовать со всеми подряд по любому поводу. Потом обзавелся пневматическую винтовку.

В мае текущего года жена симферопольца застала его на кухне, целящегося из окна в людей. Мужчина открыл стрельбу, прохожие разбежались, вызвали полицию, но стражи порядка, не сумев попасть в квартиру, уехали.

Через пару дней симферополец набросился на жену, грозился ее убить, а когда она попыталась сбежать, жестко ее избил.

Несмотря на то, что он постоянно угрожал соседям, родственникам и даже собственным детям, стреляя по людям и животным (обращения с пулевыми ранениями были зарегистрированы и в больнице, и ветклинике), портил чужое имущество (стрелял по машинам, обливал их кислотой и краской) задержали дебошира только 27 июля.

«…Хочу чистосердечно, без какого либо физического воздействия со стороны сотрудников полиции признаться в том, что 14 мая 2019 года, в вечернее время суток произвёл стрельбу из пневматический винтовки по «людям» плохо воспитанным и жалею о том, что эти остались живы!», – цитирует «Крым24» «явку с повинной», озвученную на заседании суда, выбиравшего задержанному меру пресечения.

Адвокат подозреваемого попросил отправить его под домашний арест, запретить пользоваться мобильным телефоном, общаться с подозреваемыми, свидетелями, женой и детьми.

Сам стрелок заявил, что никогда никому не угрожал. Наоборот, угрожали ему, обещали прислать киллера. Эту версию подтвердил его отец, заявивший, что тоже получает угрозы.

Тем не менее, суд заключил его под стражу – пока на один месяц.

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