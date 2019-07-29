Не сделано и на треть: Крым и Севастополь не торопятся выполнять нацпроекты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал ход реализации национальных проектов на территории Крымского полуострова. Вопрос обсуждался сегодня на совещании в Севастополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Республике Крым и Севастополе реализуются 11 из 12 национальных проектов. В их рамках в Крыму разработаны 49 региональных проектов (общая сумма финансирования на ближайшие 5 лет составляет 83 млрд рублей, более 60% из которых будут выделены из федерального бюджета), в Севастополе – 48.

Несмотря на то, что деньги выделяются вовремя, осваивать их крымчане не спешат:

«Кассовое исполнение национальных проектов в настоящий момент относительно невысокое – от 20% до 30% – и по Севастополю, и по Крыму, – сообщил Медведев. – Поэтому нужно ускоряться, необходимо работать эффективнее, укладываясь в ключевые показатели и временные рамки национальных проектов».

Отметим, что ситуация с несвоевременным освоением бюджетных средств повторяется в Крыму из года в год.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 29.07.19

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