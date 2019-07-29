В Евпатории заявляют, что канализационные стоки могут попасть в городские питьевые источники

Жители Евпатории опасаются, что канализационные стоки попадут в городские питьевые источники. И возмущаются бездействием властей.

«Вот было столько шумихи вокруг засыпаемого озера на Лимановке. А о том, что совсем недалеко происходит в разы худшее антиэкологическое действо, ни слова. Так что, позвольте...

Итак, место действия: граница заозерненских и уютненских земель, за гостиницей Коралл, котельной, пансионатом «Рябинка».

Территория ранее сельхозземель активно застраивается частными домовладениями. И к этому участку подвели канализационную трубу. Но подвели как-то не совсем... И поэтому уже несколько месяцев (весной это было и продолжается до сих пор) в разрытой земле текут канализационные реки. Это все, естественно, уходит глубоко в землю, в грунтовые воды (к слову, вода в наших кранах течет из местных скважин, мы ее пьем).

Кроме того, все нечистоты сливаются в заросшее озеро за пансионатом «Рябинка» (уровень воды поднялся где-то на метр – было почти высохшее, а сейчас снова наполненное, но уже канализационной водой), а через него, через дамбу просачиваются и в озеро Ялы-Мойнак, которое доходит до жилой территории Заозерного. Вонь в округе стоит неописуемая. Ну, вот и что происходит? Где общественники? Где депутаты? Где вообще кто-нибудь, кто озабочен этой проблемой?» – написал в соцсетях житель Евпатории Константин Белый.

Горожане подтверждают: уровень Большого Ялы-Мойнакского озера, действительно, сильно поднялся. «Никогда такого не было», – отмечают они.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока на сообщение горожан отреагировали только представители одной из коммерческих организаций, чей рекламный баннер установлен на фоне описываемого безобразия и попал на фото, выложенные горожанами в соцсетях. Они требуют удалить снимки, заявляя, что из-за этих фотографий «грязь выливается» на организацию, и грозят судом за клевету, хотя авторы поста ни словом о них не обмолвились.

Горожане в недоумении: по их словам, «грязь выливается не из-за фото, а из канализационной трубы», а представители организации сами выставили рекламный стенд на краю канализационной ямы.

«Если вы считаете, что это как-то порочит вашу репутацию – уберите оттуда свой стенд», – предложили борцам за чистое имя борцы за экологию.

Евпатория, Лиана Макоба

Евпатория. Другие новости 29.07.19

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