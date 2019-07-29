В Киеве ищут своего Кадырова для Донбасса

Вернуть ЛДНР в состав Украины сможет человек, безоговорочно преданный Киеву и одновременно пользующийся безупречным авторитетом в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью украинским СМИ заявил избранный депутатом от президентской партии «Слуга народа», соратник Зеленского, известный днепропетровский блогер и активист Макс Бужанский.

Бужанский посетовал, что пока в Донбассе презирают и не признают никого из бежавших в Киев местных «авторитетов», а среди оставшихся нет ни одного, кто желал бы или осмелился агитировать за Украину.

«Мы всё время упускаем инициативу, что очень устраивает политических россиян. Мы проигрываем именно из-за этого. Если вспомнить интеграцию Чечни в состав РФ после войны в начале 2000-х, то там решили вопрос не войной. Россия сделала ставку на местных политиков и руками этих людей «притащила» Чечню обратно. Неужели все думают, что если завтра подпишут бумажку (о перемирии), то все закончится? Нет, такого не бывает...

Нам нужны там свои представители, потому что на данный момент, мы там не авторитетны. Разговаривать с Путиным нужно, но если бы у нас там было больше влияния среди населения, то мы могли вести переговоры с более сильных позиций», – рассуждает член партии Зеленского.

Вместе с тем, признаёт Бужанский, даже такой экзотический план невозможен без соблюдения Киевом минских соглашений и признания автономного статуса Донбасса.

«Предыдущая власть подписала Минские соглашения, где всё прописано. Поэтому мы должны их выполнять. Президент Владимир Зеленский сказал, что любую критику по этому вопросу адресуйте Порошенко, так как они принимали и подписывали, но теперь это уже наша проблема. На данный момент альтернативы Минским соглашениям не существует. За закон об особом статусе Донбасса голосовали «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт». Мы – нет», – приводит слова политика «ПолитНавигатор».

Отметим, что сам президент Зеленский и члены его команды выступают категорически против предоставления Донбассу автономии, не говоря уже о прямых переговорах с официальными властями ЛДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

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