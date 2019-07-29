Росавиация: Мы готовы вести переговоры о возобновлении авиасообщения с Украиной

Россия готова к полноформатным переговорам с Украиной о возобновлении авиасообщения между странами. Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием возобновить авиасообщение с Россией. В петиции отмечается¸ что из-за отмены авиасообщения страдают в основном украинцы, которые не могут видеться с семьями.

«Мы всегда были готовы и сейчас подтверждаю готовность к проведению полноформатных переговоров с авиационной администрацией Украины по всем вопросам, которые касаются воздушного сообщения и других вопросов», – цитирует Нерадько РИА «Новости».

Россия уже предлагала провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе в полном объеме, однако реакции Украины на эти предложения пока не последовало.

Напомним, авиасообщение между двумя странами прекратилось с 25 октября 2015 года. Украина ввела санкции в отношении ряда российских авиаперевозчиков. Россия ввела зеркальные меры в отношении украинских авиакомпаний.

Москва, Игорь Юров

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