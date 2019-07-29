Россия освободила одного украинского нарушителя в Керченском проливе

Судовой пёс с задержанного в Керченском проливе военного буксира «Яны Капу» возвращён родственникам одного из арестованных украинских моряков.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила адвокат Анастасия Саморукова.

«Судовой пёс с судна «Яна Капу» по кличке Джесси был возвращен родителям одного из украинских моряков. Служебная собака пробыла в плену восемь месяцев. Из них о возвращении животного договаривались – четыре. Джесси отдали семье моряка Сергея Чулибы. Сейчас она находится в Херсонской области.

Собственно, переговоры о том, как нам лучше вернуть собаку, длились около четырех месяцев. В итоге мой подзащитный Владимир Терещенко написал заявление на имя следователя, в котором он просил отдать его собаку Джесси своему адвокату, то есть мне. Следователь ответил, что не возражает. После получения необходимых документов мы приехали в Керчь и, собственно, нам отдали собаку», – рассказывает Саморукова.

Другой адвокат украинских моряков, оппозиционер Николай Полозов заявил, что собака якобы содержалась на цепи, однако признал, что кормили и обращались с животным хорошо.

Сообщается, что в момент «задержания» Джесси была четырехмесячным щенком.

Фото с сайта pressinform.net

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