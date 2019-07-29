В Крыму участились случаи нападения змей на людей на территориях частных домовладений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымчане сообщают об инциденте во дворе частного дома по улице Павленко в Симферополе. «Степная гадюка напала на человека, хозяина дома, который успел отскочить в сторону и пытался прижать ее шваброй и клюшкой. Но змея делала попытки нападения снова и снова, – пишут горожане в соцсетях. – Помог сосед, прибежавший на крики. Змее отрубили голову. А за несколько минут до этого во дворе бегал 2 летний ребёнок».

«Резко уменьшилось количество собак-кошек из-за стерилизации. Соответственно увеличилось количество грызунов и их поедателей – змей. Ведь открытые мусорные свалки так и не исчезли», – комментируют жители Крыма.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.07.19

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