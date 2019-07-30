Организатор преступной группы взял в заложники Ялту и правительство Крыма

Один организатор преступной группы взял в заложники Ялту, а вместе с ней им правительство Крыма. Об этом сегодня на заседании Совета министров РК заявил глава республики Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после нападения на туристов фотографов, делающих снимки с животными, в Крыму, наконец, признали, что проблема носит откровенно криминальный характер, и попробовали с ней бороться. Фотоживодеры без боя сдаваться не собираются: зафиксированы случаи нападения на эко-патрули. В одной из таких стычек довелось поучаствовать и министру экологии Крыма Геннадию Нараеву.

В минувшие выходные эко-патруль в компании с министром решил проинспектировать территорию, прилегающую к замку «Ласточкино гнездо». Искать там фотоживодеров не нужно: попасть к замку можно либо с закрытой территории санатория «Жемчужина», либо по лестнице, идущей от Алупкинского шоссе. Вот на этой лестнице фотографы и поджидают туристов, буквально не давая им прохода.

На этот раз эко-патруль конфисковал четырех животных, один из «владельцев» оказал злостное сопротивление – пришлось вызывать полицию. Сейчас мужчина находится под арестом – его задержали на 5 суток.

«Мы выяснили, что к большинству случаев подобного «бизнеса» причастно одно и то же лицо», – заявил Нараев. Оказалось, что организатора все прекрасно знают: он приехал в Крым еще в 2010 году и с тех пор зарабатывает деньги подобным образом. И деньги весьма приличные.

Представители власти жалуются: справиться с этим организатором и его подчиненными невозможно: суды в Ялте становятся на их сторону, возвращают животных, хотя на них нет никаких документов.

«Мы с коллегами, с и.о. министра внутренних дел по Республике Крым будем в заложниках сидеть у этого руководителя ОПГ? Он нас и дальше будет всех терроризировать и периодически избивать сотрудников экологической инспекции?» – поинтересовался глава Крыма Сергей Аксёнов, но вразумительного ответа не получил.

Выяснилось, что фотоживодеров можно привлечь по разным статья УК: «Организованная группа с применением садистских методов обращения с животными на глазах у детей», – попытался сформулировать вариант обвинения Нараев. «Незаконное предпринимательство», – подсказали ему. Однако пока уголовное дело возбуждено лишь по факту нападения на эко-патруль.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 30.07.19

В Крыму собираются конфисковать все катера и «бананы», нелегально катающие туристов. / К борьбе с нелегалами на крымской границе подключат ночные автобусы. / В Донбассе ищут следы разворованного американского вооружения. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»