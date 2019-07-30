Боевики АТО не пустят Зеленского на «марш защитников Украины»

Воевавшие с народными республиками в Донбассе военнослужащие ВСУ выступают категорически против того, чтобы президент Зеленский, отменивший ранее военный парад на день независомости в Киеве, возглавил альтернативное «шествие ветеранов» АТО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», военные каратели и депутаты из партий Яценюка и Порошенко призывают сторонников не подпускать Зеленского к колонне.

«Президент Зеленский сначала отменяет военный парад, потому что он считает это расточительством, а сейчас пытается примазаться к организованному ветеранами «Маршу Защитников Украины». Не выйдет!

Если Зеленский хочет присоединиться к народной инициативе, ему останется почетное место в конце колонны. Проявлять неуважение к военным, а потом внезапно паразитировать на их инициативах – это верх кощунства», – написал в своём блоге участник карательной операции в Донбассе, депутат Верховной Рады Дмитрий Линько.

Ветерана АТО в числе многих других поддержал и депутат Сергей Высоцкий из партии Арсения Яценюка.

Националистов особенно возмутило, что команда президента переименовала марш атошников на пацифистский лад – в «шествие достоинства», в напоминание о так называемой «революции достоинства».

«Ну что ж. Зеленский решил гибридно выйти из ситуации с отменой парада. Фактически президент после многочисленных потоков критики был вынужден дать заднюю. Парад в какой-то форме будет, – только, для того, чтобы не признавать свое поражение, в АП решили назвать его «шествием достоинства...», – возмущён Высоцкий.

Напомним, отмена военного парада на день независимости в Киеве президентом Зеленским вызвала бурю возмущения среди националистов и боевиков АТО. В ответ они решили провести свой альтернативный марш.

Спохватившись, что день независимости может превратиться в военно-политическую демонстрацию, администрация президента решила срочно вмешаться в формат мероприятия.

Симферополь, Валентин Карамазов

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