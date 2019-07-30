На часть Крыма обрушились ливни

МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Крыму.

«До конца суток 30 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с», – сообщили в ведомстве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сильная гроза сейчас отмечается на северо-востоке полуострова. Дожди идут на ЮБК восточнее Ялты и на плато Ай-Петри. В течение часа непогода может добраться до Феодосии, а к ночи – до Керчи.

31 июля осадков на территории полуострова не ожидается. Температура воздуха днем может достигать +34 градусов Цельсия. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.07.19

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