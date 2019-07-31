В Крыму со скалы сорвался 8-летний ребенок

В Судаке со скалы сорвалась 8-летняя девочка.
Как сообщили РИА «Новый День» в администрации Судака. Ребенок, приехавший с родителями из Краснодарского края, прогуливался с родителями по улице Морской.
«В какой-то момент девочка отбежала в сторону от родителей и вскарабкалась на гору. Из-за неосторожных движений ребёнок оступился и сорвался с 15-метровой высоты.
Об этом сообщил заведующий отделением скорой медицинской помощи Судака Михаил
Пикулов. По словам врача, девочка получила многочисленные травмы и впала в состояние комы. На место вызвали спасательный вертолёт, который доставил ребёнка в республиканскую клиническую больницу имени Семашко. Состояние девочки оценивается как тяжёлое», – рассказали в мэрии.
Судак, Лиана Макоба
Судак. Другие новости 31.07.19
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