В Крыму увольняют начальников автостанций, а перевозчики находят новые возможности для нелегального бизнеса

В Керчи уволили директора автостанции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», попытки навести порядок в сфере пассажирских перевозок пока не дают результата. Очередная проверка в Керчи показала, что на местах полностью игнорируют и законы РФ, и распоряжения главы Крыма Сергея Аксенова.

Так, практически все помещения на территории автовокзала сданы третьим лицам, причем произошло это уже после организованных правительством проверок. Новые арендаторы, как и предыдущие, не платят ни за воду, ни за электричество – все счета оплачивает «Крымавтотранс».

На вокзале по-прежнему работают некие личности, подсаживающие пассажиров и размещающие в автобусах грузы. Деньги за подобные «подсадки» передаются либо этим посредникам, либо водителю. Причем, все происходит на глазах у охраны и директора автостанции.

Сегодня директор написал заявление на увольнение по собственному желанию. В системе оплаты за воду и электричество будет разбираться прокуратура.

В очереди «на вылет» и директор автовокзала Ялты, где также фиксируется масса нарушений.

Между тем, крымчане уже нашли способы, как сохранить нелегальный бизнес, несмотря на тотальные зачистки: желающим уехать на автобусе или передать груз, минуя кассу, называют место за городом и время, когда туда надо подъехать, а также человека, которому нужно за услугу заплатить.

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 31.07.19

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