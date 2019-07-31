Крым атаковали ядовитые медузы

У берегов Крыма зафиксировали нашествие ядовитых медуз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», множество корнеротов собралось в Азовском море рядом с Щелкино. По словам очевидцев, медуз было так много, что море изменило цвет – стало серым. А самой воды не было видно.

Вид корнеротов, обитающий возле Крыма, ученые называют Rhizostoma pulmo. Согласно биологической классификации они представляют тип стрекающие, класс сцифоидные. Это единственная ядовитая медуза, обитающая в окрестностях Крыма. Убить человека корнерот, в принципе, не может, но причинить боль способен: прикосновение к щупальцам вызывает ощущение сильного жжения, кожа краснеет, опухает и болит. Может развиться серьезная аллергическая реакция.

Поэтому там, где появляются корнероты, лучше не купаться.

Объявились медузы и в Керчи, передает «Керчь.ФМ»: 7 больших корнеротов насчитали в районе Водной станции. В это время там купались дети. Но заходить в воду никому не запретили: сотрудники станции просто отгоняли медуз сачком.

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 31.07.19

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