Россия начала выплачивать Украине миллионные компенсации за грязную нефть

Российская компания «Транснефть» выплатила первые миллионы евро «Укртранснафте» в счёт компенсации за убытки, нанесённые поставками некачественной нефти.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом украинская компания сообщила на своей странице в Фейсбуке.

«Укртранснафта» получила от ОАО «Транснефть» часть компенсации в размере более 2,3 миллиона евро за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода «Дружба», – говорится в сообщении.

«Размер компенсации определяется в рамках дополнительного соглашения к действующему договору на транзит и зависит от периода резервирования ОАО «Транснефть» мощностей украинской нефтетранспортной системы, в которую попала нефть с повышенным содержанием хлорорганики», – добавили в «Укртранснафте» и подчеркнули, что это лишь компенсация за апрель.

Как сообщал «Новый День», недавно дело о загрязнении нефти в «Дружбе» пополнилось тремя фигурантами. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Натариус. Таким образом, число обвиняемых в общей сложности увеличилось до 13 человек.

Напомним, 19 апреля текущего года возникла проблема с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по трубопроводу «Дружба». В сырье оказалось повышенное содержание хлоридов.

Белоруссии пришлось приостановить экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии. Президент РФ Владимир Путин назвал это ЧП ударом по имиджу страны. В мае поставки возобновились. Сейчас решается вопрос о компенсациях.

Симферополь, Валентин Карамазов

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