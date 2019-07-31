Избранный депутат от Зеленского поиздевался над сотрудницей российской телепередачи

Редакторы программы «60 минут», выходящей на канале «Россия 1», попытались добыть комментарий у «адекватного» украинского блогера, однако нарвались на неадекватную реакцию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сотруднице программы дали задание дозвониться и поговорить с прошедшим в Верховную Раду от президентской партии «Слуга Народа» украинским блогером Максимом Бужанским, известным критиком украинских нацистов и приверженцем советской версии истории Украины.

К удивлению редакторов, Бужанский оказался отъявленным ненавистником всего, что связано с Россией и её политикой.

О том, как он лихо «поставил на место» девушку-телефонистку из России, «укравшую» его номер телефона, блогер похвастал перед подписчиками у себя в Фейсбуке.

«Звонок, российский номер. Удивился, но поднимаю трубку.

– Здравствуйте, я Маргарита, канал 60 чего то там, секунд или еще чего то, мы хотели с вами поговорить.

– Где вы взяли мой номер?

– Нууу, мы хотели поговорить…

– А с чего вы решили, что я хочу с вами говорить?

– Нуууу…

Положил трубку.

Дорогие российские друзья, рад, что в результате блестящей спецоперации вы где то сперли мой номер, надеюсь, все участники остались живы-здоровы, не так, как у вас обычно. Но раз уж у нас произошло некое общение, окажите любезность: когда называете мою фамилию, не забывайте добавить мою позицию по аннексированному вами Крыму и Донбассу. Она ж вам известна, правда, просто стесняетесь.

Всего хорошего, оставляю телефон Маргариты, она мне этого не разрешала, но ведь и я не разрешал, так что, 1-1», – гордо отчитал россиян Бужанский, опубликовав телефон девушки.

Между тем, в программе «60 минут» отреагировали на выходку украинца.

«Сотрудник нашего гостевого отдела Маргарита позвонила новому депутату Верховной Рады Максиму Бужанскому и предложила прямое включение казалось бы адекватному человеку (Бужанский заявил, что на Украине нельзя отменять День Победы).

Что делает в ответ на приглашение этот самый Бужанский? Правильно: выкладывает в общий доступ телефон Маргариты – из-за того, что «Россия аннексировала украинский Крым» Что происходит сейчас? Десятки сумасшедших людей звонят и пишут нашей Маргарите из Украины,– угрожают и оскорбляют», – написала редактор программы «60 минут» Ольга Скабеева.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 31.07.19

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