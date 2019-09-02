Розовая вода в обмен на медь: Крым нашел поставщиков за границей

Крым заключил с Сирией контракты на 250 млн долларов. Соглашения подписаны на 61-й Дамасской международной ярмарке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымские производители в числе прочего намерены поставлять в Сирию высокотехнологичное оборудование для нефтедобывающей и горной промышленности, рельсы и железнодорожные стрелки, а также розовую воду.

Дамаск, в свою очередь готов отправлять на полуостров медную руду и фосфаты, а также рассматривает варианты инвестиций в инфраструктуру крымских морских портов.

Отметим, что в России развита собственная медедобывающая отрасль, но, видимо, владельцы предприятий не хотят попасть под санкции, поэтому Крыму приходится искать поставщиков за границей.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.09.19

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