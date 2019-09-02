Жители Европы плюют на санкции и еду в Крым за новыми лицами

Жители Западной Европы и Украины едут в Крым, чтобы сделать пластические операции. Об этом сообщил заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии медакадемии имени Георгиевского, доктор медицинских наук Сергей Безруков.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», наиболее востребованы у иностранцев подтяжка лица и коррекция век, на втором месье – коррекция груди, на третьем – удаление жира и избыточной кожи на животе.
Граждане других государств предпочитают проходить на полуострове полный курс процедур: от подготовки к операции до реабилитации.
Чаще других к крымским пластическим хирургам обращаются жители Украины, Германии и Дании.
Кстати, сами крымчане прибегают к пластике с целью изменить форму носа и ушей.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 02.09.19
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