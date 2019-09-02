Крымчане подтвердили претензию туристов: в курортных городах слишком грязно

Жители Крыма невысоко оценивают чистоту своих городов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аналитики портала недвижимости Domofond.ru провели опрос в 200 городах России, чтобы выяснить как их обитатели оценивают состояние дворов и улиц.

В Крыму самой чистой оказалась Евпатория – с оценкой 6,9 город расположился на 30 строчке общего рейтинга.

На втором месте Севастополь – 6,3 балла и 66-е место.

Туристическая столица полуострова Ялта оказалась далеко внизу: местные жители оценили ее чистоту всего на 5,8 балла, это поставило город на 123 место. Симферополь получил от своих обитателей аналогичную оценку, но в рейтинге оказался на 2 строчки ниже, пропустив вперед еще и Улан-Удэ.

Феодосия с оценкой 5,6 занимает 146 строчку. А самым неопрятным городом Крыма стала Керчь – балл за чистоту 5,3, место в рейтинге – 158 из 200.

В целом, для туристического региона ситуация плачевная.

Для сравнения: главные конкуренты крымских курортов Геленджик, Сочи и Анапа расположились соответственно на 5, 22 и 23 строчках. А весь Краснодарский край стал лидером чистоты среди регионов.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.09.19

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