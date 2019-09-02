Желание задушить Крым уже стоило Украине 5 млрд долларов

Украина потеряла из-за блокады Крыма не менее 5 млрд долларов. Об этом заявил экс-министр экономики Незалежной Виктор Суслов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после вхождения Крыма в состав России весной 2014 года, Украина первым делом перекрыла подачу днепровской воды в Северо-Крымский канал, затем запретила оптовый ввоз любых товаров, включая продукты, а в конце 2015 года прекратила подачу электроэнергии.

«Блокада была ошибочной, – заявил Суслов в эфире одного из крымских телеканлов. – Когда подорвали линии электропередач, вызвали большие проблемы и на Запорожской атомной станции, которая поставляла электроэнергию в Крым. Мне кажется, и одна, и вторая блокады были не в интересах Украины. Украине они нанесли очень большой экономический ущерб, а той стороне они ущерба не нанесли».

По его словам за каждый год блокады Незалежная потеряла не менее 1 млрд долларов.

Напомним, что Крым собирается выставить счет Украине за нанесенный вред. Только убытки от энергоблокады в конце 2015 года оцениваются в 2,5 млрд рублей.

А ущерб, причиненный полуострову с 1991 по 2013 год, по предварительным подсчетам составляет не менее 2,5 трл.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

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