Жизнь в Крыму продолжает дорожать

Жизнь в Крыму снова подорожала.

Как сообщили РИА «Новый День» в Крмыстате, прожиточного минимума в Республике Крым за II квартал 2019 года установлена в размере 10 тысяч 748 рублей в месяц в среднем на душу населения. По сравнению с соответствующим периодом 2018 года величина прожиточного минимума выросла на 9,6%, при этом показатель для трудоспособного населения и пенсионеров подрос на 9,9%, для детей – 7%.

«Расчеты величины прожиточного минимума осуществляются министерством труда и социальной защиты Республики Крым с учетом данных Крымстата об уровне потребительских цен на продукты питания и индексах потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам. Основанием для расчетов является потребительская корзина, предусматривающая более высокий уровень потребностей, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, установленная законом Республики Крым», – пояснили в Крымстате.

Иными словами, прожиточный минимум отражает состояние цен на жизненно необходимые продукты питания и потребительские товары, а также обязательные услуги. Растут цены – растет и показатель.

Кстати, в 1 квартале текущего года прожиточный минимум в РК составлял 10 тысяч 309 рублей. Следовательно, за 3 летних месяца показатель подрос на 4%.

Добавим, что около 50% доходов крымчан уходит на питание, еще четверть – на оплату услуг.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.09.19

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