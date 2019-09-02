В Керчи часть бульвара в приморской зоне сползла в обрыв

В Керчи часть бульвара в приморской зоне в микрорайоне Аршинцево сползла в обрыв.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обрушение произошло в ночь с 30 на 31 августа на улице Черноморской. Горожане обвинили в происшествии местный водоканал.

«Под Черноморской улицей давно протекает река из питьевой воды и канализационных вод. Уже около месяца по этой улице текут смешанные водопады, – цитирует местных жителей Керчь.ФМ. – Мы везде жалуемся. А толку нет. Приехали три дня назад – разрыли ямы, в которых глубина метра по три, и все это наполнено зеленой водой. Натянули ленточки полосатые и смылись. Больше рабочих водоканала никто не видел. Сидим теперь ждем, когда наши дома из-за болота под улицей рухнут в яму».

Отмечается, что в выходные никакие работы по устранению аварии не проводились.

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 02.09.19

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