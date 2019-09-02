Оптимизация: у крымских сел забирают «скорую помощь»

Жители села Дачное в Судаке опасаются, что лишаться «скорой помощи».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в селе есть фельдшерско-акушерский пункт, а у него на балансе оказалась машина «скорой помощи». Это позволяет обслуживать не только обитателей Дачного (около 3 тыс человек), но и жителей села Лесное (менее 1 тыс). И вот теперь эту машину собираются забрать, так как в городе не хватает бригад скорой помощи, и власти решили перераспределить силы.

«Стоял выбор между тем, чтобы закрыть «скорую» в Дачном или в Солнечной долине (свыше 1,5 тыс человек – прим. НД), – поясняют знакомые с ситуацией судакчане. – Но до Дачного на вызов из Судака доедут за 5-7 минут, а до Солнечной будут ехать не менее 20 минут. Поэтому и пал выбор на Дачное».

В администрации Судака ситуацию пока не комментируют.

Судак, Лиана Макоба

Судак. Другие новости 02.09.19

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