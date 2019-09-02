Мэр Харькова взбунтовался против гей-парада

Глава Харькова Геннадий Кернес обратится в суд с требованием ограничить предстоящий марш «ХарьковПрайд».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, Кернес уже не впервые выступает против проводимой киевскими властями политики «европейских ценностей», однако каждый раз осторожно аргументирует это практическими соображениями и безопасностью горожан.

«Ни один Марш равенства в Харькове не проходил спокойно. Газовые баллончики, столкновения участников марша с его противниками, противников с полицией, травмированные – обязательные атрибуты этого мероприятия.

В соцсетях организаторы ХарьковПрайда, назначенного на 15-е сентября, активно рекламируют это действо.

С другой стороны – на сайте горсовета была зарегистрирована петиция о его запрете, которая за несколько дней набрала 5837 голосов противников мероприятия.

Знаю, что проведением ХарьковПрайда озабочены и силовики – в прифронтовом городе могут быть провокации во время парада.

Харьковский горсовет не вправе запрещать подобные мероприятия. Но я, как городской голова, в ответе за спокойствие в Харькове. Поэтому принято решение – обратиться в суд с просьбой ограничить проведение ХарьковПрайда», – написал Кернес.

Как отреагирует на этот демарш «команда шоуменов» Зеленского – неизвестно, однако под постом мэра достаточно много одобрительных комментариев харьковчан, которые набирают значительное количество «лайков».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.09.19

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