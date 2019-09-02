На Украине испугались создавать даже анти-русский русскоязычный телеканал

Создание русскоязычного телеканала даже для «благой» цели «борьбы за умы» и продвижения украинской культуры среди жителей Юго-Востока, Донбасса и Крыма – чревато непредсказуемыми последствиями.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил новый министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

По его мнению, прежде необходимо просчитать все последствия для Украины – как идеологические, так и финансовые.

«Мое отношение такое: я считаю, что вначале мы должны сформулировать задачу. Мы хотим создать русскоязычный телеканал, чтобы что? Мы должны сказать: вот есть задача, вот есть инструменты, вот есть последствия их использования. Вот есть ресурс, который необходимо на это потратить. Выложили, посмотрели, покрутили, сказали – окей, действительно эту задачу можно решить русскоязычным каналом, стоить это будет столько-то денег. Или нет, эту задачу можно решить по-другому, и элементы этого решения нам еще дадут каких-то побочных эффектов», – переживает Бородянский.

«Задача государства какая? Оно должно думать, сколько социоэкономических эффектов принесет один вложенный доллар», – рассудил министр культуры и призвал брать пример с американцев, где, по его мнению, «один доллар, вложенный в культуру, дает социоэкономических эффектов на 20 долларов».

В итоге Бородянский предложил не спешить с проектом, пока не будет чётко сформулирована конечная цель и не продуманы как следует инструменты её достижения.

«Я бы не спешил, потому что новые платформы – это инструмент. И русскоязычный канал – это тоже только инструмент. Давайте поймем, какую задачу мы перед собой ставим», – заключил чиновник и добавил, что сама заявленная идея «вернуть умы» не продумана и чревата обратным эффектом.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 02.09.19

Главная сваха России отказалась искать нового мужа Наталье Поклонской. / Украина испугалась остаться без транзита газа. / Мэр Харькова взбунтовался против гей-парада. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»