Главу Крыма уличили в невыполнении обещаний

Жители микрорайона Исмаил-Бей в Евпатории обвинили главу Крыма Сергея Аксенова в том, что он не выполняет обещания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий комментарий появился в Facebook под постом крымского премьера о том, как он поздравлял с началом нового учебного года учеников, их родителей и педагогов Симферопольской специальной школы-интерната №2 и как средства, выделенные из бюджета помогли преобразить учебное заведение.

Кто-то из крымчан поблагодарил Аксенова за внимание к школе-интернату.

Но следующие посты были менее дружелюбны.

«Вам бы ещё благодарность объявили жители микрорайона Исмаил-Бей в городе Евпатории! Но если бы там достроили школу и садики в срок!!! А так они думают что Вы не держите своих обещании, особенно о детских площадках, которые вы обещали 5 лет назад», -написал житель Евпатории, подчеркнув, что в микрорайоне с населением в 10 тысяч человек ( что составляет 10% от общего числа жителей Евпатории) так и не построили ни одной детской площадки. «Не туда вы ездите», – резюмирует крымчанин.

Евпатория, Лиана Макоба

Евпатория. Другие новости 03.09.19

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