Особенности национальной политики: в Киеве подрались депутаты предыдущего и действующего составов Верховной рады

В центре Киева подрались депутаты Верховной рады 8-го и 9-го созывов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», потасовка произошла в одном из ресторанов между экс-парламентарием Русланом Богданом (входил во фракцию «Батькивщины») и действующим нардепом Сергеем Алексеевым (фракция «Европейская солидарность»).

Очевидцы вызвали полицию. В схватке серьезно пострадал Алексеев: медики диагностировали у него перелом ребра и многочисленные ушибы, в том числе и головы, сообщают украинские СМИ.

Пояснить, что вызвало драку, участники конфликта категорически отказались.

Инцидент квалифицирован как хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что выяснение отношений на кулаках – это давняя традиция украинских депутатов. Так, 1 сентября СМИ сообщили, что в Южноукраинске подрались два депутата. Сами они заявили о разногласиях во взглядах на городской бюджет.

А в Верховной раде в конце 2018 года разразилась битва после голосования по поводу названия канонической Украинской православной церкви.

Так что драку в ресторане можно считать передачей «эстафеты» от прежнего состава Рады новому.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 03.09.19

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