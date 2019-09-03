В Крыму спешат потратить бюджетные деньги на порчу уникальной бухты

Крымская власть спешит освоить деньги, выделенные на преобразование территории, связанной с форумом «Таврида». Не получив в готовом виде одного проекта, чиновники заказали следующий, который должен опираться на первый.

Видимо, надо торопиться, пока местные жители не разобрались, чем им грозят грандиозные планы властей – пока их протесты немноголюдны и негромки и направлены только против расширения территории форума. Но судакчане могут вспомнить опыт соседей – феодосийцев, восставших против строительства цементного терминала.

Напомним, форум «Таврида» (федеральный проект) теперь перенесли в бухту Капсель. Это местность восточнее Судака – безлесные и безводные холмы, где «лунные» пейзажи ошеломляли своей первозданностью. Теперь с этой дикостью покончено: появился высокий забор, перекрыт доступ к части пляжа.

Участников форума неизбежно придется кормить, поить и, желательно еще и умывать. Вода в Судаке подается по часам, отобрать последние капли у судакчан – значит, точно нарваться на «водный» бунт. Поэтому чиновники решили плясать от Солнечной Долины – там население гораздо меньше.

Уже провели конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству водовода для водоснабжения и строительству напорного коллектора с КНС для водоотведения (на судакские очистные). 15-километроый водовод планируется протянуть из Солнечной Долины, где воду подают не только по часам, но и не каждый день. Победитель определился 5 августа. Им стало ростовское ООО «Ростовгидрошахт», предложившее цену в 3,5 раза ниже первоначальной, но отказавшееся от заключения контракта.

Теперь победителем считается ООО «Евроинжпрокт» из села Супсех под Анапой.

Понятно, что этот проект еще не готов, но чиновников торопит страх опять не успеть освоить деньги, связанные с федеральной программой. Поэтому (теперь от имени Противооползневого управления) объявлен следующий конкурс – по разработке документации по планировке территории для тех же объектов: водовода и напорного коллектора.

В техническом задании прямо сказано: сделай то, не знаю что. Характеристики объекта описываются так: « Точка подключения – РВЧ в с. Солнечная Долина (уточнить в соответствии с техническими условиями на подключение). Объем водопотребления – уточнить проектом. Протяженность водовода – 13 км (уточнить проектом). Диаметр труб – уточнить проектом».

То есть пока о водоводе неизвестно ничего, но деньги на проект освоить необходимо. Источник финансирования – бюджет Крыма, общая стоимость двух проектов – 18 млн 764 тыс руб.

В календарном плане указаны не даты, а только отрезок времени – все надо сделать за 60 дней.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 03.09.19

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