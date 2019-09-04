А мужики-то не знают: Украина расскажет Донбассу о том, как он живет

Жителям населенных пунктов «серой зоны» Донбасса расскажут, как они на самом деле живут с точки зрения Киева.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», для обитателей более полутора сотен поселений на линии соприкосновения ЛДНР и Украины будут выпускать газету «Община. Восток».
Главная цель издания – «противостояние манипуляциям и пропаганде тех СМИ, к которым они ( жители Донбасса – прим. НД) имеют доступ».
Проект финансируется Министерством иностранных дел Германии.
Напомним, что во время оккупации Донбасса фашистским войсками в годы Второй мировой войны, немцы тоже финансировали газеты, рассказывающие местному населению о том, как хорошо они живут.
Киев, Платон Ефимчук
Киев. Другие новости 04.09.19
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