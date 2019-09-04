В Крыму ухудшается качество воды

В Крыму ухудшается качество водных ресурсов. Об этом сообщает Минприроды РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», качество воды большинства рек Крыма, впадающих в Черное море, сохранилось на уровне 2017 года и соответствовало «условно чистым». Вместе с тем качество воды рек Черная и Кача ухудшилось от уровня «условно чистая» до «слабо загрязненная»; максимальные концентрации загрязняющих веществ в воде этих рек превышали 2 ПДК. Воды реки Таракташ изменились от «слабо загрязненных» до «загрязненных», отмечают в ведомстве.

Характерными загрязнениями являются органические вещества, сульфаты, анионные синтетические поверхностно-активные вещества (АСПАВ), соединения меди и магния.

Значительно ухудшилось – от «условно чистая» до «загрязненная» – качество воды реки Ускут, что подтверждается увеличением максимального содержания органических веществ до 3 ПДК, соединений железа до 3,8 ПДК, меди до 2,2 ПДК, хрома шестивалентного до 2 ПДК, АСПАВ до 2,1 ПДК, нефтепродуктов до 1,2 ПДК.

Хорошим качеством продолжают характеризоваться воды водохранилищ Партизанское, Счастливое, Чернореченское. Но и там максимальные концентрации достигали 2,5 ПДК.

Вода большинства створов рек Крыма, впадающих в Азовское море, в 2018 году характеризовалась как «загрязненная». При этом река Салгир имеет статус «слабо загрязненная», а Биюк-Карасу – «условно чистая». Но и в этих реках среднегодовые концентрации загрязняющих веществ превышали ПДК, а максимальные – соединений меди и органических веществ – достигали 1,5-2 ПДК.

В воде Симферопольского и Феодосийского водохранилищ в 2018 году наблюдалось увеличение содержания органических веществ; в результате оба водных объекта перешли из категории «слабо загрязненные» в категорию «загрязненные». Вода Аянского водохранилища характеризовалась как «условно чистая».

Воды морского пассажирского порта Ялта оценивались как «чистые», однако там выявлялись нефтяные углеводороды и пестициды. Соленость воды у берегов Ялты превышает средние значения, а содержание кислорода в воде составляла в среднем 92,3%, временами сокращаясь до 74%.

В Керченском проливе между портами «Крым» и «Кавказ» в 2018 году по сравнению с предыдущим годом качество вод существенно ухудшилось за счет почти четырехкратного увеличения содержания нефтяных углеводородов. Кроме того, превышались ПДК по СПАВ и хлорорганическим пестицидам.

В целом, вода в проливе оценивалась как «умеренно загрязненная».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.09.19

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