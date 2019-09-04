«Это не туристы!» Погранслужба Украины обвинила крымское правительство в распространении фейковой информации

Погранслужба Украины заявляет, что сообщения крымского правительства о росте турпотока не соответствует действительности.

Как уже сообщал «Новый День», глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в текущем году около 900 тысяч туристов приехали на полуостров из Украины, а в целом турпоток вырос на 11%.

В Незалежной эту информацию назвали фейком и привели свою статистику. По данным Государственной погранслужбы Украины, в августе границу с Крымом в обоих направлениях пересекли 362 тысячи человек и 53 тысячи машин. При этом на полуостров проследовали 172 тысячи человек, а на материк – 190 тысяч.

«По сравнению с августом прошлого года, пограничники фиксируют сокращение более чем на 16 тысяч по количеству оформленных на границе граждан и на 4,6 тысячи транспортных средств», – заявили в ведомстве, подчеркнув: «Тенденция уменьшения пассажиропотока прослеживается в течение всего текущего года. Так, за восемь месяцев этого года пограничники оформили в обоих направлениях 1,722 миллиона человек, что на 23 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также на 8 тысяч 100 уменьшилось и количество оформленных транспортных средств».

В Погранслужбе Украины заявляют, что настоящих туристов в этом числе единицы: Подавляющее большинство граждан пересекает границу с целью посещения родственников, решения своих бытовых вопросов, а также для оформления документов на подконтрольной украинской власти территории, после чего возвращаются в обратных направлениях».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.09.19

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