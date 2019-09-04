Плоды ассоциации: Евросоюз запретил импорт овощей и фруктов из Украины

ЕС запретил своим импортёрам закупку плодоовощной продукции из Украины. Эмбарго коснулось наиболее доходных видов экспортной продукции «Незалежной»: яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и т.д.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила Украинская плодоовощная ассоциация.

«Подтверждение о том, что украинские яблоки и томаты с 1 сентября не отправляются в ЕС, поступило нам сразу от нескольких наших экспортеров и производителей», – заявили в организации.

Выяснилось, что Евросоюз ещё 21 марта текущего года ввёл дополнительные карантинные меры по нескольким параметрам в отношении ввозимой в ЕС плодоовощной продукции, однако Киев не озаботился оформлением надлежащих сертификатов.

Теперь перед сельхозпроизводителями Украины стоит угроза потери урожая и огромных убытков.

Украинская плодоовощная ассоциация уверяет, что указанные в документах ЕС микроорганизмы отсутствуют на территории «Незалежной», однако Еврокомиссия на запросы не отвечает.

«Учитывая то, что Украина является страной, свободной от этих карантинных организмов, так как случаев их обнаружения не было, компетентный орган Украины (Госпродпотребслужба) уже официально предложила Европейской Комиссии принять решение о беспрепятственном импорте этих товаров. Однако в настоящее время официального ответа от Еврокомиссии не поступило, а значит, поставлять эти товары нельзя», – сокрушаются в украинской организации.

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, которое предусматривает ввоз в Евросоюз отдельных товаров из «Незалежной», было подписано при экс-президенте Петре Порошенко.

Напомним, со стороны России в отношении Украины действует продуктовое эмбарго, так как Киев одним из первых присоединился к западным антироссийским санкциям.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.09.19

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